Polizeirapport

Motorradfahrer in Zürich bei Kollision mit Auto schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer des Autos kam ohne Verletzungen davon. Bild: DPA

Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in der Stadt Zürich bei einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden.

Wie die Stadtpolizei Zürich weiter mitteilte, fuhren laut bisherigen Erkenntnissen kurz vor 15 Uhr ein Personenwagen und ein Motorrad auf der Binzmühlestrasse, vom Max-Bill-Platz herkommend, in Richtung Schaffhauserstrasse. Nach der Verzweigung mit der Jungholzstrasse sei es zwischen den beiden Fahrzeugen zur Kollision gekommen.

Der 30-jährige Motorradfahrer stürzte und erlitt mittlere bis schwere Verletzungen. Er wurde von der Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht. Der 44-jährige Automobilist blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang war noch unklar.

Personen, die Angaben zum Unfall, am Samstagnachmittag, 6. Juni 2026, kurz vor 15 Uhr, im Kreis 11, auf der Binzmühlestrasse zwischen Jungholzstrasse und Schaffhauserstrasse machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich unter Tel. 0444 117 117, zu melden.

(sda)