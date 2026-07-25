Scheuren BE: Carport-Brand greift auf Einfamilienhaus über

Polizeirapport

Carport-Brand in Scheuren BE greift auf Einfamilienhaus über

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, das Haus ist jedoch unbewohnbar. Bild: KaPo Bern

In Scheuren BE ist am Samstagmorgen in einem Carport ein Feuer ausgebrochen, das auch das angrenzende Einfamilienhaus in Mitleidenschaft zog. Verletzt wurde niemand, das Haus ist jedoch unbewohnbar.

Die Meldung über den Brand an der Hauptstrasse ging gegen 10.45 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Carport bereits in Vollbrand und die Flammen griffen auf das Einfamilienhaus über.

Die aufgebotenen Feuerwehren brachten das Feuer aber unter Kontrolle und löschten es. Anschliessend wurde eine Brandwache eingerichtet. Ein Bewohner konnte das Gebäude laut der Mitteilung selbstständig verlassen. Für ihn wurde eine alternative Unterkunft organisiert. Das Haus wurde durch den Brand beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar.

Der betroffene Abschnitt der Hauptstrasse war für rund drei Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens aufgenommen. (sda)