Polizeirapport

Mann nach Lawinenunglück im Berner Oberand im Spital verstorben

Ein 31-jähriger Skitourengänger, der am Sonntagvormittag bei einem Lawinenunglück oberhalb Isenfluh in der Gemeinde Lauterbrunnen BE verletzt worden war, ist im Spital verstorben. Im Berner Oberland wurden am Sonntag insgesamt sieben Personen bei drei Lawinenniedergängen verschüttet.

Die Meldung des Lawinenniedergangs bei Lauterbrunnen ging bei der Polizei am Sonntag kurz nach 10 Uhr ein, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten den Verschütteten bergen und unter lebensrettenden Massnahmen ins Spital fliegen. Dennoch verstarb der 31-jährige Skitourengänger aus dem Kanton Bern am Sonntagabend im Spital.

Gleichentags kam es im Berner Oberland zu zwei weiteren Lawinenniedergängen: Kurz nach 10.15 Uhr in Mürren im Bereich des Mirrenbergs und kurz nach 16 Uhr in Meiringen im Gebiet der Schwarzwaldalp.

In Mürren wurden drei Skifahrer verschüttet, die sich alle selbständig befreien konnten und unverletzt blieben. In Meiringen konnten die Rettungskräfte zuerst zwei Personen unverletzt befreien, 30 Minuten später bargen sie den Begleiter, der in stabilem Zustand ins Spital geflogen wurde. (sda)