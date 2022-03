Mann bei versuchtem Raubüberfall in Basel leicht verletzt

Ein 55-jähriger Mann ist bei einem versuchten Raubüberfall in der Nacht auf Sonntag in Basel leicht verletzt worden. Aufgrund der Gegenwehr und der Hilferufe der Begleiterin sei der Täter geflüchtet.

Zu dem Überfall kam es um 00.30 Uhr an der Schanzenstrasse, wie die Basler Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Als der Mann mit seiner Begleiterin habe ein Haus betreten wollen, sei er unvermittelt mit einem unbekannten Gegenstand von hinten angegriffen und gewürgt worden. Der Täter habe schliesslich vom Opfer abgelassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine sofortige Fahndung nach ihm sei erfolglos verlaufen. (sda)