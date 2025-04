Polizeirapport

Tourist stürzt in Laax GR acht Meter in Treppenhaus ab und verletzt sich schwer

Ein 26-jähriger Feriengast aus den Niederlanden ist in der Nacht auf Dienstag in Laax in einem mehrstöckigen Haus acht Meter in einem Treppenhaus hinuntergestürzt und verletzte sich dabei schwer. Er habe sich laut Polizeiangaben im zweiten Stock auf ein Geländer gesetzt und stürzte von diesem zu Boden.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 3.30 Uhr, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstagnachmittag schrieb. Nach dem Sturz seien dem 26-Jährigen weitere Personen zu Hilfe geeilt und hätten Erste Hilfe geleistet. Eine Rega-Crew flog den Schwerverletzten ins Kantonsspital nach Chur. (sda)