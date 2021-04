Schweiz

Polizeirapport

Crash mit Reh: Autofahrerin stirbt nach Unfall auf der A1



Crash mit Reh: Autofahrerin (65) stirbt nach Unfall auf der A1 im Aargau



Tödlicher Unfall auf der A1 im Aargau: Eine Autofahrerin fuhr gestern Nachmittag auf der Autobahn in ein Reh, das sich auf die Autobahn verirrt hatte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu, denen sie später im Spital erlag.



Bild: Kapo Aargau

Die 65-jährige Genferin fuhr am Mittwochnachmittag auf der A1 in Fahrtrichtung Bern auf der Überholspur, wo es zum fatalen Unfall kam. Gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau hatte das Reh die Windschutzscheibe des BMW durchschlagen. Das Reh war tot, die Lenkerin nicht ansprechbar. Sie wurde von der Ambulanz ins Spital gefahren, wo sie am Abend verstarb.



Die Autobahn blieb während rund einer Stunde teilweise gesperrt. In beiden Fahrtrichtungen bildete sich Rückstau. (mlu)



DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung