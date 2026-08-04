Polizeirapport

23-jährige Velofahrerin stirbt nach Unfall im Kanton Waadt

Eine 23-jährige Velofahrerin ist am Sonntagabend in Paudex VD bei einem Unfall ums Leben gekommen. Die Französin verlor nach einem Überholmanöver die Kontrolle über ihr Fahrrad und prallte gegen eine Mauer mit Metallgeländer.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 22.00 Uhr auf einer steilen Verbindungsstrasse zwischen den Ortschaften La Conversion und Paudex, wie die Waadtländer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die in der Region wohnhafte Frau fuhr talwärts.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Ermittler wechselte sie am Ende der Strasse an einer Kreuzung auf die linke Fahrbahnseite, um ein vor einem roten Lichtsignal stehendes Auto kurz vor der Unterführung der Simplon-Bahnlinie zu überholen. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad.

Die Velofahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Universitätsspital Chuv in Lausanne gebracht, wo sie später starb.

Der Lenker des vor der Ampel stehenden Autos verliess den Unfallort noch vor dem Eintreffen der Polizei. Die Kantonspolizei sucht deshalb Zeugen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung. (hkl/sda)