Polizeirapport

Wanderer verunfallen im Val Sumvitg GR wegen Herdenschutzhunden

Zwei Wanderer aus Deutschland sind am Montagnachmittag im Val Sumvitg GR in der Surselva bei einer Begegnung mit zwei Herdenschutzhunden verunfallt. Ein 22-Jähriger rutschte rund zehn Meter einen Abhang hinunter. Er und sein 21-jähriger Begleiter erlitten gemäss Kantonspolizei Graubünden leichte Verletzungen.

Die Rega flog die beiden jungen Männer ins Spital. Bild: kantonspolizei graubünden

Das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit kläre zusammen mit der Kantonspolizei Graubünden den Vorfall ab, hiess es am Dienstag in einer Mitteilung.

Die Rega flog die beiden Wanderer mit Unterstützung eines Spezialisten des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) zur Kontrolle ins Spital nach Ilanz. Die beiden Männer waren von der Fuorcla da Cavel talwärts in Richtung Run Sut unterwegs. (dab/sda)