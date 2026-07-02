Junge Frau stirbt bei Ferienlager-Aufbau in Eich LU

Polizeirapport

Unfall in Eich LU: 19-jährige Frau stirbt bei Ferienlager-Aufbau

Symbolbild. Bild: KEYSTONE

Eine 19-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag in Eich LU bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Dies geht aus entsprechenden Mitteilungen der Jungwacht Blauring und der Staatsanwaltschaft Luzern hervor.

Der Unfall habe sich bei den Aufbauarbeiten für das Sommerlager der Jubla Horw ereignet. Zusätzlich zum Todesfall sei dabei auch ein 25-Jähriger verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden.

Wegen der laufenden Abklärungen wurden keine näheren Angaben zum Unfallhergang gemacht. Die Jungwacht Blauring prüfe aktuell, ob das geplante Lager noch durchgeführt werden könne.

(cpf)