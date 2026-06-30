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Schweiz
Polizeirapport

Gewitter in der Schweiz: Blitz löst Brand in Schöftland aus

Polizeirapport

Schöftland AG: Brand in Haus wegen Blitzeinschlag

30.06.2026, 08:06

Das Gewitter am Montag hat in Schöftland AG wohl einen Brand verursacht. Demnach schlug ein Blitz gegen 7.45 Uhr in ein Doppeleinfamilienhaus am Stübisbergweg ein, wie die Kantonspolizei Aargau berichtet. Zwei Stunden später bemerkte eine Bewohnerin Rauch im Bereich des Daches.

Brand Schöftland Blitzeinschlag 29.6.26
Aus dem Dach stieg plötzlich Rauch auf.Bild: Kantonspolizei Aargau

Als die Feuerwehr eintraf, waren bereits Flammen sichtbar. Sie musste einen Teil des Daches abdecken, um den Brand vollständig zu löschen. Die Arbeiten dauerten bis 19 Uhr abends.

Blitzeinschlag Brand Schöftland 29.6.26
Ein Teil des Daches musste abgedeckt werden.Bild: Kantonspolizei Aargau

Verletzt wurde beim Brand niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur definitiven Brandursache laufen noch. (vro)