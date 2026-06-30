Polizeirapport
Schöftland AG: Brand in Haus wegen Blitzeinschlag
Das Gewitter am Montag hat in Schöftland AG wohl einen Brand verursacht. Demnach schlug ein Blitz gegen 7.45 Uhr in ein Doppeleinfamilienhaus am Stübisbergweg ein, wie die Kantonspolizei Aargau berichtet. Zwei Stunden später bemerkte eine Bewohnerin Rauch im Bereich des Daches.
Als die Feuerwehr eintraf, waren bereits Flammen sichtbar. Sie musste einen Teil des Daches abdecken, um den Brand vollständig zu löschen. Die Arbeiten dauerten bis 19 Uhr abends.
Verletzt wurde beim Brand niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur definitiven Brandursache laufen noch. (vro)