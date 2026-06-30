Polizeirapport

Schöftland AG: Brand in Haus wegen Blitzeinschlag

Das Gewitter am Montag hat in Schöftland AG wohl einen Brand verursacht. Demnach schlug ein Blitz gegen 7.45 Uhr in ein Doppeleinfamilienhaus am Stübisbergweg ein, wie die Kantonspolizei Aargau berichtet. Zwei Stunden später bemerkte eine Bewohnerin Rauch im Bereich des Daches.

Aus dem Dach stieg plötzlich Rauch auf. Bild: Kantonspolizei Aargau

Als die Feuerwehr eintraf, waren bereits Flammen sichtbar. Sie musste einen Teil des Daches abdecken, um den Brand vollständig zu löschen. Die Arbeiten dauerten bis 19 Uhr abends.

Ein Teil des Daches musste abgedeckt werden. Bild: Kantonspolizei Aargau

Verletzt wurde beim Brand niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden. Die Ermittlungen zur definitiven Brandursache laufen noch. (vro)