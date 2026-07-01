Polizeirapport

Polizei räumt Gebäude in Basel – noch zwei Personen auf dem Dach

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Mittwochmorgen die besetzte Liegenschaft im Klybeck-Quartier geräumt. Auf dem Dach befinden sich weiterhin zwei Personen. Die Polizei befindet sich mit ihnen «in intensivem Austausch», wie sie über ihren Whatsapp-Kanal mitteilte.

Die Sicherheit der beiden Personen und die Verhältnismässigkeit des Einsatzes hätten Priorität, hiess es weiter. Der Einsatz dauere an und es sei daher weiterhin mit der Sperrung von Teilen der Klybeckstrasse für den Individualverkehr zu rechnen.

Das Klybeck-Quartier in Basel. Bild: KEYSTONE

Das Areal an der Klybeckstrasse 229 ist komplett mit Kastenwagen umstellt, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort beobachtete. Daher ist das Geschehen auf dem Gelände nur teilweise sichtbar. Die Polizei in Vollmontur entfernte das grosse Banner mit der Aufschrift «Zack» (Zone Autonome Culturelle Klybeck) wie der Reporter weiter feststellte. Einige Umstehende quittierten dies mit Parolen.

Abriss per Ende 2027 geplant

Das Areal wurde Ende Mai von Linksautonomen besetzt. Unter dem Namen «Zack» hatten sie dort ein selbstverwaltetes Kulturzentrum ausgerufen. Die besetzen Gebäuden K102, K104 und K106 im Besitz des Versicherungskonzerns Swiss Life wurden vorher zwischengenutzt. Dazu gehörte der ehemalige Musikclub Humbug. Swiss Life hatte den Zwischennutzungsvertrag mit Humbug nicht verlängert. Der Club musste das Areal Ende 2025 verlassen, ebenso andere Zwischennutzungen, darunter eine Padelhalle sowie mehrere kleine Firmen, Vereine und Ateliers.

Mit dem Transformationsprojekt «Klybeck plus» wollen die Grundeigentümer Swiss Life und Rhystadt ein 30 Hektar grosses Stadtquartier auf den ehemaligen Klybeck-Industrieparzellen schaffen. Vorgesehen sind Wohnungen für 8500 Menschen und Raum für 7500 Arbeitsplätze.

Swiss Life will die betroffenen Gebäude an der Klybeckstrasse 229 bis Ende 2027 in Etappen abreissen. Die entsprechenden Rückbaugesuche sind gemäss Angaben des Unternehmens beim Kanton eingereicht worden. (hkl/sda)

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