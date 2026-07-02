20-jährige Frau in Bern stirbt beim Sturz von Balkon

Am 26. Juni wurde eine Frauenleiche an der Morillonstrasse entdeckt. bild: imago

Polizeirapport

20-jährige Frau in Bern starb beim Sturz vom Balkon

Sechs Tage nach dem Fund einer Frauenleiche in Bern steht fest, wie die 20-jährige Frau ums Leben kam. Sie starb beim Sturz von einem Balkon, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilte.

Die Ermittlungen dauern an, weitere Spuren werden ausgewertet. Ein 35-jähriger Mann sitzt weiter in Untersuchungshaft. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen haben sich der 35-Jährige und die 20-jährige Verstorbene gekannt.

Die Leiche der Frau war am 26. Juni im Bereich der Morillonstrasse entdeckt worden. Gemäss aktuellem Ermittlungsstand sei sie von einem Balkon des dortigen Gebäudes gestürzt, schrieb die Polizei. Laut Rechtsmedizin verstarb sie an den Folgen der durch den Sturz verursachten inneren Verletzungen.

Im Zuge der Ermittlungen waren zwei Männer vorläufig festgenommen worden. Im Fall des 35-jährigen Mannes hat das Zwangsmassnahmengericht inzwischen den Antrag auf Untersuchungshaft bestätigt. Der zweite Mann wurde nach den Abklärungen wieder entlassen. (sda)