Anhänger kippt auf Autobahn bei Baar ZG



Bild: Kapo zug

Ein Sachentransportanhänger ist am Dienstag in Baar ZG nach der Auffahrt auf die Autobahn A14 ins Schlingern geraten und auf eine Wiese gekippt. Verletzt wurde dabei niemand, an Anhänger und Wildzaun entstand leichter Sachschaden.

Der Unfall nahm seinen Anfang, als ein 37-jähriger Autofahrer um 16.30 Uhr auf die Autobahn einspurte, wie die Zuger Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Lenker bemerkte, wie sein Anhänger schlingerte und lenkte das Fahrzeug auf den Pannenstreifen, wo der Anhänger kippte.

Die Polizei überprüfte nach dem Unfall die Fahrzeugkombination, konnte aber keine Verstösse feststellen. Der Anhänger war nicht überladen und die Ladung korrekt gesichert. (sda)

