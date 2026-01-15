Polizeirapport

Zwei Jugendliche überfallen und verletzen Ladenbesitzer in Basel

Zwei Jugendliche haben am Mittwoch einen Laden in Basel überfallen und den Besitzer verletzt. Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen am Donnerstagmorgen im Auftrag der Jugendanwaltschaft fest. Sie sind 15 und 16 Jahre alt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Sie betraten gemäss bisherigen Ermittlungen kurz nach 16.00 Uhr den Laden an der Hammerstrasse. Unvermittelt gingen sie den 69-jährigen Besitzer mit Körpergewalt an. Sie raubten Geld sowie weiteres Deliktsgut und flüchteten, wie es im Communiqué heisst.

Der verletzte Ladenbetreiber begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei erwischte die beiden Jugendlichen am folgenden Tag im Zuge einer Fahndung. Es handelt sich um einen kosovarischen und einen afghanischen Staatsbürger, wie es weiter heisst. (hkl/sda)