Polizeirapport

Mann überfällt in Bern ein Brockenhaus mit Pistole

In Bern hat am Samstagmorgen ein Räuber ein Brockenhaus überfallen. Laut der Polizei bedrohte er eine Angestellte mit einer Pistole und erbeutete Bargeld.

Die Angestellte wurde dabei nicht verletzt. Die Suche nach dem Mann blieb bisher erfolglos, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Der Überfall ereignete sich am Samstag kurz vor 8 Uhr an der Bümplizstrasse in Bern. Gemäss Angaben der Polizei passte ein Mann eine Verkäuferin ab, als diese das Geschäft öffnen wollte.

Der Täter forderte unter Vorhalten einer Pistole die Herausgabe von Bargeld. Das Geld verstaute er in einer weissen Einkaufstasche und flüchtete zu Fuss in eine unbekannte Richtung. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen. (sda)