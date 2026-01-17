Polizeirapport

Lawine in Tujetsch GR erfasst Skitourengruppe – Deutscher stirbt

Diverse Helikopter brachten Rettungskräfte an die Nordostflanke des Piz Badus. Bild: kapo gr

Am Freitagmittag ist am Piz Badus in Tujetsch GR eine Skitourengruppe von einer Lawine erfasst worden. Eine Person kam dabei ums Leben, vier weitere wurden verletzt. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden hervor.

Kurz nach 12 Uhr ging bei der Kapo GR eine Meldung von einem Mitglied der siebenköpfigen Tourengruppe ein. Dieses Mitglied machte sich zusammen mit einem weiteren Tourengänger direkt auf die Suche nach den fünf ganz oder teilweise Verschütteten.



Helikopter der Rega, der schweizer Luftwaffe und von Swiss Helicopter brachten Rettungskräfte sowie Lawinensuchhunde ins Einsatzgebiet an der Nordostflanke des Piz Badus.

Ein Deutscher Staatsbürger konnte nur noch tot aus den Schneemassen geborgen werden. Die vier weiteren Gruppenmitglieder erlitten Verletzungen leichten bis mittleren Grades; sie wurden in die Spitäler Altdorf, Stans und Ilanz geflogen. Die Alpinpolizei hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Lawinenunfalls abzuklären.