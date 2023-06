Polizeirapport

Mögliches Verbrechen: Frau tot vor Haus in Lengnau BE aufgefunden

Eine 54-jährige Frau ist in Lengnau BE in der Nacht auf Sonntag tot vor einem Wohnhaus aufgefunden worden. Die Polizei konnte ersten Informationen zufolge eine Dritteinwirkung nicht ausschliessen und leitete Ermittlungen zur möglichen Täterschaft ein.

Die Kantonspolizei Bern wurde laut Mitteilung kurz vor 04.00 Uhr über den Leichenfund alarmiert. Bei der Verstorbenen handelt es sich demnach um eine im Kanton Bern wohnhafte Schweizerin. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.

Die Behörden suchten Zeugen, die in der Nacht von Samstag auf Sonntag am möglichen Tatort am Friedrich-Glauserweg in Lengnau verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Lengnau befindet sich gut 20 Kilometer nördlich von Bern und liegt am Jurasüdfuss im Berner Seeland. (sda)