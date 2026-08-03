Polizeirapport

Betrunkene Autolenkerin fährt in Kriens LU in Veloanhänger mit Kind

Eine alkoholisierte Automobilistin ist am Sonntagabend in Kriens LU gegen einen Veloanhänger, in dem sich ein Kind befand, gefahren. Der Anhänger kippte. Weder das Kind noch die Velofahrerin wurden verletzt.

Die 44 Jahre alte Autofahrerin darf vorderhand kein Motorfahrzeug mehr lenken. Sie war beim Unfall stark alkoholisiert. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von umgerechnet 3,6 Promille, wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte. (dab/sda)