Polizeirapport

Geisterfahrerin kracht bei Lumino TI in entgegenkommendes Auto

Eine 61-jährige Frau hat auf der doppelspurigen Autostrasse A13 bei Lumino TI ihr Auto gewendet. Als Falschfahrerin kollidierte sie danach gemäss Mitteilung mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Sie und auch der Autolenker wurden verletzt.

Die Frau fuhr am Dienstagnachmittag auf der Autobahn A2 von Süden in Richtung Gotthard. Beim Anschluss Bellinzona Nord bog sie irrtümlich auf die A13 in Richtung San Bernadino ab.

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch mitteilte, wendete die Frau ihr Fahrzeug auf der richtungsgetrennten und doppelspurigen Autostrasse, nachdem sie ihren Irrtum bemerkte. Nach 300 Meter als Falschfahrerin kollidierte ihr Auto seitlich-frontal mit dem Fahrzeug des in Richtung Norden fahrenden 31-jährigen Lenkers. Dieser wurde von seiner Frau und einem Kind begleitet.

Beim Unfall haben sich gemäss Polizeiangaben die beiden Lenkenden leicht verletzt. Sie sind mit der Ambulanz ins Spital gebracht worden.

