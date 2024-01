Polizeirapport

Autofahrer mit 73 km/h in 30er-Zone bei Freiburg geblitzt – Permis und Auto weg

Ein 20-jähriger Autofahrer ist am Sonntag mit 73 Kilometern pro Stunde (km/h) in einer auf 30 km/h beschränkten Zone in der Agglomeration Freiburg geblitzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und sein Fahrzeug eingezogen.

Der junge Mann wurde bei einer Geschwindigkeitskontrolle entdeckt, als er in Granges-Paccot in Richtung Murten unterwegs war, wie die Freiburger Kantonspolizei am Sonntagabend mitteilte. Der Fahrer wird bei der zuständigen Behörde angezeigt.

(hah/sda)