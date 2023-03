Polizeirapport

Mann ertrinkt in Alpnach OW bei der Rettung seines Hundes

Bild: Kapo ow

Ein Mann ist am Donnerstag in Alpnach Dorf OW zu Tode gekommen, als er seinen Hund aus einem Fluss retten wollte. Der 53-Jährige konnte zwar von Passanten aus dem Wasser geborgen werden, er starb aber kurz darauf im Spital.

Wie die Kantonspolizei Obwalden am Freitag mitteilte, spazierte der Mann am Donnerstag um 18 Uhr mit seinem Hund entlang der Kleinen Schliere. Der Hund sprang ins Wasser und geriet in dem Fluss, der viel Wasser führte, in Schwierigkeiten.

Der Hundehalter versuchte seinen Vierbeiner zu retten, fiel aber dabei selbst ins Wasser. Er wurde mitgerissen und bei Flussschwellen unter die Wasseroberfläche gezogen.

Mehrere Personen eilten zu Hilfe und konnten den Verunglückten aus dem Fluss bergen. Sie und später die Polizei hätten den Mann reanimiert, dieser habe sich aber in einem besorgniserregenden Zustand befunden, teilte die Polizei mit.

Der Mann wurde von der Rega in ein ausserkantonales Spital gebracht, wo er noch am gleichen Abend starb. Sein Hund überlebte, er konnte sich selbständig aus dem Fluss retten. (sda)