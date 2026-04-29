Polizeirapport

Schiers GR: Schwerverletzter Automobilist verstorben

Das Unfallauto bei Schiers GR. bild: kapo gr

Ein bei einem Verkehrsunfall in Schiers am Montag schwerverletzter, 65-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Dienstag in einem Spital gestorben. In den Unfall waren zwei Autos und ein Lastwagen verwickelt.

Der 65-Jährige wurde nach einer Kollision mit einem Auto sowie einer anschliessenden Kollision mit einem Lastwagen in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Kantonspolizei Graubünden bereits am Montag mitgeteilt hatte. Am Mittwoch informierte sie darüber, dass der Mann im Kantonsspital Graubünden in Chur gestorben ist.

Der Fahrer des anderen Autos, ein 64-jähriger Mann, war gemäss der Mitteilung vom Montag leicht verletzt worden. Der Verkehr hatte während rund zwei Stunden umgeleitet werden müssen. (dab/sda)