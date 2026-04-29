Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Bild: Kantonspolizei Aargau

Polizeirapport

Meterhohe Flammen schlagen aus Einfamilienhaus in Rothrist AG

Ein Einfamilienhaus in Rothrist AG ist nach einem Brand am Dienstagabend vorläufig nicht bewohnbar. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen meterhohe Flammen aus einem Fenster im Erdgeschoss, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte.

Die Behörden seien um 23.45 Uhr alarmiert worden und zum betroffenen Haus am Unteren Frohburgweg ausgerückt. Obwohl eine Ausbreitung des Brandes verhindert worden sei, sei das Haus stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Ausmass des Schadens lasse sich noch nicht abschätzen.

Die beiden Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten, wie es heisst. Weil einer der beiden Beschwerden gezeigt habe, sei er von der Ambulanz ins Spital gebracht worden. Gemäss Communiqué ist die Brandursache noch unklar und es wurden Ermittlungen aufgenommen. (nil/sda)