Polizeirapport

Festnahme in St.Gallen: Frau verletzt 49-Jährigen lebensbedrohlich

Eine 40-jährige Frau hat am Dienstagmorgen in einer Wohnung in St.Gallen einen 49-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand lebensbedrohlich verletzt. Der Mann wurde ins Spital gebracht.

Die Einsatzkräfte erhielten gegen 4.45 Uhr die Meldung einer Auseinandersetzung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses, wie die Kantonspolizei St.Gallen am Dienstag mitteilte. Der ausgerückte Rettungsdienst traf einen 49-jährigen Schweizer mit Verletzungen am Oberkörper an.

Die Polizei traf in der Wohnung eine 40-jährige Kroatin und einen 50-jährigen Rumänen an und nahm die Frau fest. Der Rumäne sei zwar zum Tatzeitpunkt in der Wohnung gewesen, sei aber nach aktuellen Erkenntnissen nicht an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen, hiess es. (sda)