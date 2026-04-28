Polizeirapport

Fussgängerin (54) stirbt nach Unfall mit Töff in Oftringen AG

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Montagnachmittag in Oftringen AG mit einer Fussgängerin kollidiert. Die 54-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen. Sie erlag laut Angaben der Kantonspolizei ihren Verletzungen im Spital.

Der Unfall ereignete sich nach 15.30 Uhr auf der Luzernerstrasse in Oftringen, wie die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mitteilte. Der 19-jährige Motorradfahrer sei von Aarburg her kommend in Richtung Zofingen gefahren.

Auf dem Fussgängerstreifen beim Einkaufszentrum Tychboden wollte die Frau die Strasse überqueren. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Motorradfahrer und der Fussgängerin. Diese wurde zu Boden geschleudert, wie die Polizei weiter berichtete.

Die Frau wurde beim Unfall mit dem Töff zu Boden geschleudert. Bild: Kantonspolizei Aargau

Eine Ambulanz brachte die 54-jährige Frau ins Kantonsspital Aarau. Dort erlag sie am frühen Abend ihren schweren Verletzungen. Der 19-jährige Motorradfahrer kam mit dem Schrecken davon.

Der genaue Hergang und die Ursache der fatalen Kollision sind noch unklar. Die Kantonspolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. Für die Rettungsarbeiten und die polizeiliche Sachverhaltsaufnahme blieb die Strasse bis gegen 21.00 Uhr gesperrt. (sda)