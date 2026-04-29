Polizeirapport

Gruppe von Männern sticht in Embrach 20-Jährigen nieder

Eine Gruppe von Männern hat am Montagabend im Bundesasylzentrum Embrach einen 20-jährigen Ghanaer mit einem Messer und einem schweren Gegenstand angegriffen. Die Kantonspolizei nahm sechs Verdächtige vorübergehend fest.

Beim Angriff erlitt der 20-Jährige Stichverletzungen an den Beinen und am Rücken. Er habe in ein Spital gefahren werden müssen, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen hatten drei der sechs festgenommenen Männer den Ghanaer angegriffen. Sie gelten als Haupttäter. Es handelt sich um zwei Tunesier im Alter von 25 und 33 Jahren sowie einen 40-jährigen Algerier. Sie wurden der Staatsanwaltschaft übergeben. (sda)