Mann (22) verliert Kontrolle über sein Auto – Crash mit drei Fahrzeugen

Ein 22-jähriger Automobilist hat am Freitagabend in einer Kurve bei Oberägeri ZG die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Danach prallte der Junglenker mit seinem Fahrzeug in drei Autos. Verletzt wurde niemand, doch beträgt der Sachschaden rund 40'000 Franken.

Solothurner Polizei nimmt mehrere mutmassliche Einbrecher fest

In Bettlach SO, Hägendorf SO und Olten SO hat die Solothurner Kantonspolizei im Verlauf dieser Woche gleich acht junge Männer festgenommen, die in Häuser eingedrungen waren oder abgestellte Fahrzeuge durchsucht hatten. Im ersten Fall stiess ein Mann beim Betreten seiner Oensinger Wohnung gleich auf mehrere mutmassliche Einbrecher.