Bild: Polizei Luzern

Polizeirapport

Bankomat in Ruswil (LU) gesprengt – zehn Personen evakuiert

In der Nacht auf Montag haben in Ruswil LU Unbekannte einen Bankomaten gesprengt. Zehn Personen mussten in der Folge aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.

Yanik Probst, Mediensprecher der Luzerner Polizei, sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass der Bankomat um 02:30 Uhr gesprengt worden sei. Die Täterschaft sei danach in unbekannte Richtung geflüchtet. Probst bestätigte damit eine Meldung von Pilatus Today.

Im Gebäude, in dem der Bankomat untergebracht war, befinden sich auch Wohnungen. Zehn Personen seien evakuiert worden, sagte Probst. Verletzt worden sein niemand.

Zur Beute machte die Polizei unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben. (sda)