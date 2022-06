Velofahrerin bei Sturz in Schwarzenburg BE schwer verletzt

Eine Velofahrerin hat sich bei einem Sturz in Schwarzenburg BE am Pfingstsonntag schwere Verletzungen zugezogen. Sie wurde in kritischem Zustand von der Rettungsflugwacht ins Spital geflogen.

Die Polizei wurde kurz vor 12.00 Uhr alarmiert, wie sie am Pfingstmontag mitteilte. Zwei Velofahrende seien nebeneinander auf dem Flüehli von Schwarzenberg unterwegs gewesen, als es zur seitlichen Kollision gekommen sei. In der Folge seien beide gestürzt. Während die Frau schwer verletzt wurde, kam der Velofahrer mit leichten Verletzungen davon. (sda)