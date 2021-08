Schweiz

Polizeirapport

Explosion in Wohnung in Dietikon



Explosion in Wohnung in Dietikon

In einer Wohnung in Dietikon ist es am Mittwoch zu einer Explosion gekommen. Die Zürcher Kantonspolizei bestätigte eine Meldung von blick.ch gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Noch nicht bekannt ist, ob es Verletzte gab. Auch über das Ausmass der Schäden und die Ursache liegen noch keine Informationen vor. (sda)

