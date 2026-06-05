Polizeirapport

Auf der Flucht: Baselbieter Polizei fahndet nach ausgebüxtem Rind

Ein zweijähriges Angus-Rind ist am Freitagmorgen nach 6.10 Uhr in Gelterkinden BL entwichen. Das Tier übersprang beim Umladen eine Absperrung und konnte bisher nicht eingefangen werden, wie die Baselbieter Polizei am frühen Nachmittag mitteilte.

Passantinnen und Passanten versuchten zunächst erfolglos, das Tier einzufangen, wie es heisst. Daraufhin seien mehrere Patrouillen der Polizei aufgeboten worden. Das Rind sei aber ausser Sicht geraten und habe trotz Suchmassnahmen nicht gefunden werden können.

Das Tier befindet sich wohl irgendwo im Gebiet Thürner Fluh. Google maps

Laut der Polizei befindet sich das Tier wahrscheinlich im Waldgebiet Thürner Fluh/Räbholde zwischen Gelterkinden und Diepflingen. Das rund zweijährige Angus-Rind habe keine Hörner und eine dunkle (schwarze) Erscheinung. Personen, die es sehen, sollen sich nicht nähern und eigenständige Einfangversuche unterlassen. Stattdessen sollen sie die Polizei verständigen. (sda)