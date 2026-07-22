Polizeirapport

Vier Verletzte bei Kollision von Auto und Lieferwagen auf A1 bei Geroldswil

Die beteiligten erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen. Bild: KaPo Zürich

Bei der Kollision zwischen einem Auto und einem Lieferwagen bei Geroldswil ZH sind vier Menschen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag kurz vor 16.30 Uhr auf der Autobahn A1. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden.

Durch den Aufprall wurden die vier Insassen des Autos im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden, wie die Kantonspolizei Zürich am Abend mitteilte. Die beiden 43- und 68-jährigen Männer sowie die 11- und 13-jährigen Kinder erlitten leichte bis mittelschwere Verletzungen.

Eines der Kinder wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die drei weiteren Verletzten wurden mit Rettungswagen in Spitäler gebracht. Der 62-jährige Lenker des Lieferwagens blieb unverletzt.

Die genaue Unfallursache wird noch untersucht. Für die Rettungsarbeiten, die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge mussten mehrere Fahrstreifen in Richtung St. Gallen und Bern vorübergehend gesperrt werden. (sda)