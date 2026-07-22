Polizeirapport

Unsicherer Autofahrer verunfallt in Küssnacht SZ zwei Mal

Ein Autofahrer, der im Bezirk Küssnacht durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war, hat am Dienstagabend zwei Kollisionen verursacht. In Küssnacht fuhr er gegen eine Tunnelwand, bei Merlischachen streifte er ein entgegenkommendes Auto.

Die Kantonspolizei Schwyz konnte den 39 Jahre alten Autofahrer in Merlischachen stoppen, wie sie am Mittwoch bekannt gab. Sie nahm ihm den Führerschein ab und ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Wer der Lenker oder die Lenkerin des zweiten Personenwagens war, ist der Polizei nicht bekannt. (nil/sda)