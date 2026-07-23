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Schaffhauser Polizei verhaftet mutmasslichen Trickbetrüger

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Ein 23-Jähriger soll einem Senior einen grösseren Geldbetrag abgenommen haben.Bild: www.imago-images.de
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Schaffhauser Polizei verhaftet mutmasslichen Trickbetrüger

23.07.2026, 12:1623.07.2026, 12:16

Die Schaffhauser Polizei hat einen 23-jährigen mutmasslichen Betrüger festgenommen. Er wollte bei einem Senior einen grösseren Geldbetrag abholen.

Der Verdächtige wurde am Mittwoch vergangener Woche nach einer Geldübergabe geschnappt, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Festgenommene befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Zuvor hatte eine Angehörige die Polizei alarmiert. Sie meldete, dass ihr 84-jähriger Onkel bereits 50'000 Franken an einen vermeintlichen Polizisten in Zivil übergeben habe. Zudem habe sich die Täterschaft unberechtigten Zugriff auf den Computer des Rentners verschafft.

Der falsche Polizist hatte gemäss der Mitteilung angekündigt, am Folgetag nochmals 10'000 Franken bei dem Betagten abzuholen. Daraufhin arbeitete der 84-Jährige mit den Beamten zusammen.

Als der 23-jährige Abholer das Bargeld vor der Wohnung des Opfers in der Stadt Schaffhausen entgegennahm, wurde er verhaftet. Der mutmassliche Betrüger muss sich nun unter anderem wegen Gehilfenschaft zum Betrug vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (sda)

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