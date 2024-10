Ein Kuvert mit einer Zigarettenschachtel und einer Notiz hat den Polizeieinsatz ausgelöst (Symbolbild). Bild: Universal Images Group Editorial

Polizeirapport

Verdächtiges Kuvert mit Zigarettenpäckli löst Polizeieinsatz in Bad Zurzach AG aus

Ein am Montagmorgen im Briefkasten der Gemeindeverwaltung in Bad Zurzach AG aufgefundener verdächtiger Brief in einem Kartonumschlag hat einen Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Abklärungen gab die Kantonspolizei Aargau am späteren Montagnachmittag Entwarnung.

In dem verdächtigen Kuvert sei eine Zigarettenschachtel gefunden worden, sagte Polizeisprecher Bernhard Graser. Im Kuvert sei auch eine wirre Notiz gelegen. Weil die Umstände verdächtig gewesen seien, sei das Sicherheitsdispositiv ausgelöst worden.

Laut Polizeiangaben ist unklar, wer das Kuvert abgeschickt hatte. Im Einsatz waren auch Feuerwehr und ein Forensisches Institut gestanden. Das Gebäude der Gemeindeverwaltung war nicht evakuiert worden. Zuerst hatte das Portal argoviatoday.ch berichtet.

(sda)