Ausgebüxt: Pferde gallopieren mit Kutsche und Kindern durch Weggis – Auto beschädigt

Weggis: Pferde gallopieren mit Kutsche und Kindern davon



Während ein Bauer am Sonntag in Weggis ein Pferdegespann für eine Ausfahrt bereit machte, sind die beiden Pferde mitsamt drei Kindern und einem Hund an Bord ausgebüxt. Bei einem Rotlicht beschädigte die führerlose Kutsche ein Auto mit der Deichsel.

Bild: kapo Lu

Die Kinder konnten vom Pferdewagen springen, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Kurze Zeit später bremsten zwei Personen das Gespann und hielten es an. Alle Personen und der Hund blieben unverletzt. Ein Pferd verletzte sich und musste vom Tierarzt versorgt werden.

Der entstandene Sachschaden beträgt rund 20'000 Franken. (sda)

