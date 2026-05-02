Polizeirapport

An diesem Unfall in Seon AG war ein Insekt schuld

In Seon ist am Freitagabend eine 26-Jährige verunfallt. Sie verlor die Kontrolle über ihren BMW, weil sie ein Insekt im Innern des Autos vertreiben wollte, teilt die Kantonspolizei Aargau mit.

Das Auto geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit einem entgegenkommenden Renault zusammen. Die BMW-Fahrerin blieb unverletzt, drei Personen im Renault wurden leicht verletzt. Die beiden Autos erlitten jedoch einen grossen Schaden. Eines der Autos begann zudem zu rauchen, weshalb auch die Feuerwehr vorsorglich anrückte.

Die Autos wurden stark beschädigt. Bild: Kantonspolizei Aargau

Die 26-Jährige musste ihren Führerausweis abgeben. Zudem wird sie angezeigt. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme bis circa 21.15 von der Feuerwehr geregelt.