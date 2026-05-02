Polizeirapport

Ehrendingen AG: Feuerwehrauto kracht in PKW einer 70-Jährigen

Bild: Kantonspolizei Aargau

Ehrendingen, kurz nach 9 Uhr morgens: Ein Mazda fährt vom Kreisverkehr Tiefenwaage her in Richtung Lengnau. Dann bremst der PKW auf der an sich übersichtlichen Ausserortsstrecke scheinbar grundlos brüsk ab. Der Tanklöschwagen der Feuerwehr, der dahinter fährt, kann nicht mehr rechtzeitig abbremsen und prallt heftig ins Heck des Mazdas.

Doch was war passiert?

Nach ersten polizeilichen Abklärungen war die 70-jährige Lenkerin mit einem Ersatzwagen ihrer Autogarage unterwegs. Im Gegensatz zu ihrem eigenen Wagen war der Mazda jedoch nicht handgeschaltet, sondern mit einem Automatikgetriebe ausgestattet. Die Lenkerin hatte, zumindest in diesem Moment unwissend über die Beschaffenheit des Fahrzeugs, versucht, zu kuppeln. Dabei kam sie versehentlich auf das Bremspedal und drückte dieses durch.

Durch den Aufprall entstand am Mazda Totalschaden; das Feuerwehrfahrzeug wurde beschädigt. Die 70-jährige Automobilistin wurde von einer Ambulanz in ein Spital gebracht. Die KaPo hat die Dame an die Staatsanwaltschaft verzeigt. (cpf, MM KaPo AG)