Polizeirapport

Mann klaut in St.Gallen ein Auto und wird in Zürich gefasst

Ein 46-jähriger Mann ist in der Nacht auf Freitag in St.Gallen in ein fremdes Auto gestiegen und damit davongefahren. Stunden später hielt die Polizei im Kanton Zürich den Mann an und übergab ihn der Stadtpolizei St.Gallen.

Der Mann war «fahrunfähig», wie die Stadtpolizei St.Gallen am Samstag mitteilte. Er hatte das Auto bei einer Reinigungsanlage entwendet, wo ein anderer Mann um etwa 3.45 Uhr bereits mit Reinigungsarbeiten beschäftigt war. Wie sich weiter herausstellte, hatte die Kantonspolizei den Mann zuvor bei einer Verkehrskontrolle ausserhalb der Stadt angehalten und wieder entlassen. Der polnische Staatsbürger wurde nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Zwei Unfälle mit Zweiradfahrzeugen

Wie die Stadtpolizei weiter mitteilte, kam es am Freitag zudem zu zwei Unfällen, bei denen sich je eine Person verletzte. Ein 64-jähriger Rollerfahrer rutschte am Vormittag auf der Rorschacher Strasse auf einer Ölspur aus. Dabei verletzte er sich erheblich. Auf dem betroffenen Abschnitt waren bei seinem Sturz Reinigungsarbeiten im Gange, die laut Mitteilung entsprechend signalisiert waren.

Ein 23-jähriger Motorradfahrer stürzte am Nachmittag auf der Rehetobelstrasse und prallte darauf in ein entgegenkommendes Auto. Auch er zog sich erhebliche Verletzungen zu.

Beide verletzten Männer wurden durch die Rettung ins Spital gebracht. (sda)