Meldungen über die verdächtigen Fahrzeuge ohne Kontrollschilder gingen gegen 5.20 Uhr bei der Polizei ein. Bild: KEYSTONE

Polizeirapport

Kantonspolizei Zürich verhaftet Autodieb nach wilder Flucht

Die Kantonspolizei Zürich hat am frühen Donnerstagmorgen einen 19-jährigen Autodieb gefasst. Der Franzose stahl mit einem Komplizen teure Autos in einer Garage in Urdorf. Der Komplize konnte fliehen.

Beide Männer verunfallten mit ihren gestohlenen Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstagnachmittag mitteilte. Der 19-Jährige fuhr bei der Ausfahrt Zürich-Seebach von der A1, wo sein Auto in einen Pfeiler prallte.

Der Kollege, der in einem hochpreisigen Van unterwegs war, verursachte auf der Autobahn eine Auffahrkollision. Dabei wurde eine Autofahrerin verletzt. Er konnte zu Fuss flüchten und wurde nicht gefasst. Der verhaftete 19-Jährige setzte seine waghalsige Fahrt auch nach einer Streifkollision auf der Autobahn fort.

Die beiden Autodiebe entzogen sich der Kontrolle durch die Polizei in hohem Tempo. Es bestehe der dringende Verdacht auf ein Raserdelikt, teilte die Kantonspolizei mit. Sie hätten sich auch diverse grobe Verkehrsdelikte geleistet andere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Eingebrochen waren die Männer in Urdorf gegen 2 Uhr morgens. Meldungen über die verdächtigen Fahrzeuge ohne Kontrollschilder gingen gegen 5.20 Uhr bei der Polizei ein. Zu dieser Zeit fuhren die beiden Richtung Bern. Als die Polizei die Verfolgung aufnahm, flüchteten sie durch den Gubristtunnel Richtung St. Gallen. (sda)