Polizeirapport

Ermittlungen gegen Autofahrer wegen vorsätzlicher Tötung

Nach dem Tod einer Frau in Bellach SO ist gegen einen Autofahrer eine Strafuntersuchung wegen vorsätzlicher Tötung eröffnet worden. Die Frau war in der Nacht auf Samstag vom Wagen des Mannes überfahren worden. Als die Polizei eintraf, lag sie tot unter dem Auto.

Beim Fahrzeuglenker handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer, wie die Staatsanwaltschaft Solothurn am Montag mitteilte. Er befindet sich in Haft. Die Staatsanwaltschaft stellte beim zuständigen Haftgericht Antrag auf Untersuchungshaft. Ein Entscheid stand zunächst aus.

Der genaue Hergang und das Motiv waren zunächst unklar. Angaben dazu, in welchem Verhältnis die tote Frau und der Lenker standen, machte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht. Dies sei Gegenstand der laufenden Abklärungen.

Lieferwagen blieb in Wiese stehen

Die Frau war in der Nacht auf Samstag in Bellach am Jurasüdfuss zwischen Solothurn und Grenchen von dem Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Der Zwischenfall ereignete sich auf der Kaselfeldstrasse im nördlichen Gebiet der Ortschaft. Beim Auto handelte es sich gemäss Fotos vom Unfallort um einen Lieferwagen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Wagen gegen 1.15 Uhr von der Strasse abgekommen und ins Wiesland gefahren. Als die Polizei vor Ort eintraf, war der mutmassliche Fahrzeuglenker vor Ort. (saw/sda)