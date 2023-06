Polizeirapport

Brand in Einfamilienhaus in Münchenstein BL mit drei Verletzten

Bild: Kapo bl

Bei einem Brand in einem Reiheneinfamilienhaus in Münchenstein BL sind am späten Dienstagabend zwei Bewohnende mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital eingeliefert worden. Zudem wurde ein Feuerwehrmann bei den Lösch- und Rettungsarbeiten leicht an der Hand verletzt.

Der Brand an der Gustav Bay-Strasse ereignete sich gegen 23.00 Uhr, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand und barg zwei Personen sowie einen Hund aus dem Haus. Der Vierbeiner wurde in tierärztliche Betreuung gebracht.

Das Feuer verursachte einen hohen Sachschaden im Haus. Die Liegenschaft ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache stehe noch nicht abschliessend fest, heisst es weiter. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen. (sda)