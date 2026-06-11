Polizeirapport

Polizei verhaftet vier Jugendliche nach Angriff in Gossau ZH

Nach einem Angriff auf einen 14-Jährigen in Grüt (Gemeinde Gossau) hat die Polizei vier Jugendliche festgenommen. Das Opfer musste nach der brutalen Attacke im Spital behandelt werden.

Vier mutmassliche Angreifer im Alter zwischen 13 und 16 Jahren befinden sich in Haft, wie die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Sie stehen im Verdacht, am vergangenen Freitag in der Gemeinde Gossau ZH einen gleichaltrigen Knaben massiv attackiert zu haben.

Das Opfer wurde von einer ganzen Gruppe mit Faustschlägen und Fusstritten gegen den Kopf und den Körper traktiert. Die Angreifer bedrohten den Jugendlichen zudem mit einer Machete sowie einer Schuss- oder Imitationswaffe. Der verletzte Jugendliche erstattete schliesslich am Montag Anzeige bei der Polizei.

Ein Verdächtiger stellt sich selbst

Die Ermittlungen von Polizei und Jugendanwaltschaft führten zur Identifikation mehrerer Verdächtiger. Ein 16-jähriger Portugiese stellte sich am Mittwochabend freiwillig auf einem Polizeiposten.

Am Donnerstagmorgen verhafteten Einsatzkräfte der Kantonspolizei und der Stadtpolizei Wetzikon drei weitere mutmassliche Schläger. Es handelt sich um einen 15-jährigen Schweizer sowie zwei 13-jährige Jugendliche aus Eritrea und dem Kosovo. Bei Hausdurchsuchungen stellten die Beamten Beweismittel sicher, darunter auch die mutmasslich verwendete Imitationswaffe.

Die verhafteten Jugendlichen werden nun der Jugendanwaltschaft zugeführt. Die Ermittlungen gegen weitere mutmassliche Gruppenmitglieder im Alter von 13 bis 16 Jahren laufen weiter. Zudem prüft die Polizei, ob die Jugendlichen für weitere ähnliche Delikte infrage kommen. (dab/sda)