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Pontresina GR: Auto brennt auf Berninapass-Strasse komplett aus

Polizeirapport

Auto brennt auf Berninapass-Strasse bei Pontresina GR komplett aus

27.07.2026, 16:4827.07.2026, 16:48
Pontresina: Auto auf dem Berninapass ausgebrannt. (27.07.2026)
Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen.Bild: KaPo GR

Ein Auto ist am Montagmittag während der Fahrt von Pontresina in Richtung Bernina-Passhöhe auf Höhe der RhB-Station Bernina Suot in Brand geraten. Der Personenwagen brannte komplett aus. Der Fahrzeuglenker und seine Beifahrerin konnten sich in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr Samedan-Pontresina brachte das Feuer unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte. Die Strasse war für rund zwei Stunden gesperrt und wurde danach einseitig geführt. Ein Team der Rettung Oberengadin brachte die beiden Fahrzeuginsassen zur Kontrolle ins Spital nach Samedan. (sda)

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