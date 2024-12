Polizeirapport

Mann in Zollikofen bei Bern von Zug erfasst und tödlich verletzt

In Zollikofen bei Bern ist am Dienstagvormittag ein Mann von einem Zug erfasst worden. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte. Ein Unfallgeschehen stehe im Vordergrund.

Die Polizei wurde kurz vor 10:30 Uhr informiert, dass in Zollikofen eine Person von einem Zug erfasst worden sei, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Der Mann hatte sich aus noch zu klärenden Gründen selbstständig auf das Gleis begeben. Darauf wurde er von einem Zug erfasst. Trotz umgehend eingeleiteter Notbremsung der Lokführerin konnte der Unfall nicht verhindert werden, wie es weiter hiess.

Wegen der Unfall- und Bergungsarbeiten war der Zugverkehr für rund drei Stunden unterbrochen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. (hkl/sda)