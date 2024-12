81-Jähriger stirbt nach Tramunfall Anfang Dezember in Zürcher Spital

Ein 81-Jähriger ist nach einem Unfall mit einem Tram in Zürich im Spital verstorben. Der Mann war vor zwei Wochen im Kreis 5 von einem Tram angefahren worden.

Der Rentner wurde damals in kritischem Zustand ins Spital gebracht, wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte. Am Freitag sei er seinen Verletzungen erlegen.

Zum Unfall war es am 4. Dezember gegen 20 Uhr bei der Haltestelle Quellenstrasse im Bereich eines Fussgängerstreifens gekommen. (dab/sda)