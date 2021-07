Velofahrerin in Bern von Anhänger überrollt – schwer verletzt

Schweiz

Polizeirapport

Bern: Velofahrerin von Anhänger überrollt – schwer verletzt



Eine Velofahrerin ist in der Nacht auf Dienstag in Bern unter den Anhänger eines Lieferwagens geraten. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 03.00 Uhr früh am Bubenbergplatz, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhren der Lieferwagen und das Velo gleichzeitig vom Bahnhofplatz her in Richtung Schanzenstrasse.

Aus noch ungeklärten Gründen geriet die Velolenkerin zwischen den Lieferwagen und dessen Anhänger. Die Frau stürzte und wurde vom Anhänger überrollt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Klärung des Unfalls aufgenommen. (sda)

