Grossaufgebot der Polizei in Schaffhausen wegen Amok-Fehlalarm

Wegen eines Fehlalarms sind in Schaffhausen am Samstagnachmittag sämtliche verfügbaren Polizeieinheiten aufgeboten worden. Der Amok-Alarm kam vom Berufsbildungszentrum an der Hintersteig und war durch ein technisches Problem ausgelöst worden. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit Gefahr.

Der im Berufsbildungszentrum ausgelöste Alarm erreichte die Schaffhauser Polizei nach eigenen Angaben um 16.32 Uhr. Ebenfalls im Einsatz standen demnach die Feuerwehr Schaffhausen und eine Ambulanz der Spitäler Schaffhausen. (sda)