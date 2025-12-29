Polizeirapport

Schweizer gesteht Angriff auf Afghanen in Muotathal SZ

Nach dem Angriff auf einen Afghanen in Muotathal SZ hat die Kantonspolizei Schwyz einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Jugendliche hat die Tat gestanden.

Es handelt sich laut Angaben der Schwyzer Kantonspolizei um einen 17-jährigen Schweizer aus dem Kanton. Er wurde befragt, gestand die Tat und wird wegen Körperverletzung bei der Jugendabteilung der Staatsanwaltschaft Schwyz angezeigt, wie es am Montag hiess.

Am 16. November wurde der 29-jährige Afghane auf der Wilstrasse in Muotathal unvermittelt geschlagen. Er erlitt Kopfverletzungen, die eine Operation im Spital erforderlich machten. (sda)