Die deutsche Bundespolizei verhaftete den international gesuchten Schweizer am Flughafen München. (Symbolbild) Bild: keystone

Polizeirapport

International gesuchter Schweizer wurde in München verhaftet

Die deutsche Bundespolizei hat am Wochenende einen 31-jährigen Schweizer im Auftrag des Bundesamts für Justiz am Flughafen in München festgenommen. Er wurde per internationalem Haftbefehl gesucht. Der Mann befindet sich in Auslieferungshaft.

Das Bundesamt für Justiz (BJ) bestätigte Keystone-SDA am Mittwoch einen entsprechenden Bericht des «Blick». Der Mann sei am Sonntag verhaftet worden. «Die Person wurde auf Antrag des Amts für Justizvollzugs des Kantons Zürich zur Verhaftung ausgeschrieben», so das BJ.

Die deutsche Bundespolizei verhaftete den international gesuchten Straftäter am Flughafen München, wie die Bundespolizeidirektion München mitteilte. Gemäss Polizei handelt es sich bei dem Festgenommenen um einen 31-jährigen Schweizer. Der Mann war unter anderem wegen mehrfacher Vergewaltigung, Drogendelikten und schwerer Körperverletzung in der Schweiz zu sechs Jahren Haft verurteilt worden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Schweizer wurde unmittelbar nach der Landung noch am Flughafen festgenommen. Er war von Thailand aus über Bahrain und Abu Dhabi (VAE) nach München eingereist. Nach seiner Festnahme sei er dem Amtsgericht Landshut vorgeführt und dort anschliessend in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden. Derzeit befinde sich der Mann in Auslieferungshaft. Er soll in die Schweiz überstellt werden. (nil/sda)